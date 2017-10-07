惡劣！同名同姓相揪搶車洗劫檳榔攤 判8年徒刑

2017-10-07 09:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］2名同樣名為「黃建豪」的結拜兄弟，相揪竊取路邊汽車，竊取成功後發現副駕駛座上坐著車主的年邁老母，沒想到，2人竟索性將竊盜變搶劫，洗劫財物後丟包老人家，隔天再用偷來的贓車搶檳榔攤，最後因車禍贓車燒掉逃逸，卻引發火警，不過仍難逃法網，均遭法院判8年以上重刑。

判決書指出，兩人同名同姓，年紀較小的黃男有毒品前科，暱稱為大豪、小豪，感情如結拜兄弟，今年3月4日2人相揪竊盜，小豪開著自小客車，載著大豪在羅東鎮，看見一名賴姓男子下車打算行竊，大豪下車偷走賴的車輛後，小豪開著車跟在後面，但大豪卻發現偷來的車子副駕駛座上還有賴男年邁的母親，2人商議後，所幸將竊盜變搶劫，洗劫賴母身上財物再將人丟包。

2人食髓知味，隔天變造車牌後，繼續開著贓車搶劫檳榔攤，大豪持鋁棒進入店內，對老板大喊「我不會傷害妳，我只要錢而已。」小豪在一旁車內接應，2人搶走檳榔攤內4200元財物後準備逃逸，卻遭杜姓店員拉扯，因大豪持鋁棒作勢擊打，店員才放棄追逐。

事後2人卻在冬山地區不慎自撞路樹，由於撞車後車子就開不動了，小豪竟一不做二不休在座位上潑灑汽油縱火滅證後逃跑，由於火勢兇猛，整輛車瞬間被燒得焦黑，引發附近居民一陣恐慌，所幸最後警方仍然將2名犯嫌逮捕歸案。

審理期間2人否認部分犯行，大豪辯稱沒有要搶檳榔攤，是見店員熟睡準備行竊，後來更沒發生肢體衝突；小豪則說，不知道大豪要偷車，他上了大豪的車後看見老奶奶，大豪說是朋友的奶奶，隔天到檳榔攤時他在車上熟睡，大豪說要去偷東西，他完全沒參與。

但法官依據監視器畫面、相關證人證述，認為2人所辯是卸責之詞，且均正值年輕力盛，竟不思正當營生，反希冀以竊盜、強盜等手段不勞而獲，所為非但漠視法治、未知尊重他人財產，對社會治安亦造成重大危害，犯罪之惡性及所造成之損害均屬非輕，大豪判處有期徒刑9年6個月、小豪則判8年10個月。