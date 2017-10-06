10/6 大樂透、今彩539 頭獎均摃龜！

2017-10-06 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月6日）開獎的第106000084期大樂透，頭獎摃龜；第106000239期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000084期大樂透中獎號碼為：「04、28、32、37、41、45，特別號：47。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得842萬5149元；參獎共60注獲得，每注可得5萬3479元；肆獎共117注獲得，每注可得1萬7630元；伍獎共3007注獲得，每注可得2000元；陸獎共3449注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬5046注獲得，每注可得400元；普獎共5萬2104注獲得，每注可得400元。

第106000084期49樂合彩中獎號碼為「04、28、32、37、41、45」，四合5注中獎，每注可得獎金20萬；三合共182注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4521注中獎，每注可得1250元。

第106000239期今彩539中獎號碼為「03、11、28、29、33」，頭獎摃龜；貳獎共243注獲得，每注可得2萬元；參獎共7366注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1365注獲得，每注可獲得50元。

第106000239期39樂合彩中獎號碼為「03、11、28、29、33」，四合共9注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5998注中獎，每注可得1125元。

第106000239期3星彩中獎號碼為「759」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000239期4星彩中獎號碼為「4062」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。