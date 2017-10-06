涉逃漏稅被起訴 傅崐萁發聲明：綠色恐怖、政治迫害

2017-10-06 21:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭「理想大地」控訴，借勢藉端恐嚇取財，兩度逼迫賣地，花蓮地檢署再議後，懷疑傅崐萁是榮亮公司實際負責人，認為榮亮公司執行土地交易買賣，涉嫌逃漏稅9000多萬元，傅崐萁今天被依逃漏稅罪、偽證罪嫌追加起訴，而貪瀆罪部份，仍維持查無證據不起訴。傅崐萁晚間8點發出聲明，表達嚴正抗議，原文如下：

『針對地檢署理想大地購地案召開記者會，以「偽證」及「違反稅捐稽徵法」再行起訴案，花蓮縣長傅崐萁在律師許正次的陪同下表示，台灣的司法從民進黨再次執政以後，已成為有史以來最恐怖的司法戒嚴，並批評總統蔡英文為政治判決。

傅崐萁提到，此案經過最高檢察署特偵組偵辦、廉政署偵辦，再經過地檢署去年不起訴處分確定不得再議的案件，卻在十月二日以新案号傳喚他到庭偵訊，十月三日他要求傳關鍵證人到庭对質，却在隔日就遭檢方起訴。傅崐萁認為，起訴書早已寫好，這是綠色恐怖，先射箭後畫靶的政治迫害。

傅崐萁表示，理想大地官司案件一○五年獲不起訴，今年同樣以不起訴處分，縣府再三向地檢署要求徹查，所有理想大地不法官商勾結，延宕三十四年卻不開發，縣府經同仁舉發不查，卻被誣告，去年已不起訴，也確定不得再議，但今年卻可以在沒有任何新事證的情況之下再行起訴，是戕害所有人民的權利。

他強調，民進黨對於黨內的「貪污」瀆職，以「洩密罪」處易科罰金，台灣的司法在蔡英文的帶領之下如此黑暗，「違反稅捐稽徵法」的案件已經不得再議，不起訴確定，但在沒有任何證據下仍逕行起訴，法律上有明顯的瑕疵，直接戕害人權，違反司法的安定性，是政治人格的謀殺，無異於興票案的翻版，史上罕見。

律師許正次也指出，第一，去年已經過花蓮地檢署偵察，以不起訴處分書做為實質確定力的證明，根據「刑事訴訟法」二百六十條的規定，不能對於一個已經確定的案件再行起訴，花蓮地檢署以「稅捐稽徵法」重覆偵察的方式再行起訴，在程序上、法律上恐有明顯的瑕疵。

律師許正次又說，「刑事訴訟法」也規定對被告有利、不利的部分要一併注意。此案件偵察後，會直接聲請檢察官調查證據，檢察官在未調查之前，就率行起訴，恐怕在訴訟法上無充分保障被告人權。』