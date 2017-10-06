憂鬱婦人獨自離家溺斃台中旱溪 原因待查

2017-10-06 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕下午3點多，台中市太平區旱溪金母橋附近發現一具浮屍。警消調閱監視器發現，死者是60歲住在附近的婦人，因不明原因溺斃旱溪，目前交由檢方相驗。

根據《蘋果》報導，警方表示，死者原先身分不明，調閱監視器後發現，大約在下午1點多時，獨自從附近的家中步行出門。警方由於婦人並沒有明顯的外傷，初步研判沒有外力介入，至於是失足還是尋短見，則有待進一步調查。

家屬表示，死者患有憂鬱症，原本打算近期帶她就醫，沒想到卻發生不幸。