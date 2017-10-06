轉彎視線死角！混凝土車擦撞 騎單車婦人命危

2017-10-06 20:16

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市45歲宋姓婦人今天下2點許騎腳踏車行經新莊和興街時，遭右轉的預拌混凝土車擦撞輾過，身上多處外傷，命危急救中。警方調查，30歲翁姓駕駛與宋婦都未酒駕，詳細肇事責任仍待調查釐清。

警方說，宋婦當時直行和興街，準備穿越復興路，翁男駕駛的預拌混凝土車疑因視線死角，右轉時擦撞宋婦，腳踏車車頭變形，物品散落一地。

翁姓駕駛供稱，右轉時未發現直行的宋婦，直到輾到腳踏車時，才驚覺撞到人，警消到場時，宋婦身上多處外傷，命危送往醫院急救中。

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  • 今天下午，新莊和興街發生預拌混凝土車轉彎擦撞、輾過騎腳踏車婦人車禍。（記者王宣晴翻攝）

    今天下午，新莊和興街發生預拌混凝土車轉彎擦撞、輾過騎腳踏車婦人車禍。（記者王宣晴翻攝）

  • 遭撞的腳踏車頭扭曲變形。（記者王宣晴翻攝）

    遭撞的腳踏車頭扭曲變形。（記者王宣晴翻攝）

  • 預拌混凝土車右轉擦撞騎腳踏車婦人。（記者王宣晴翻攝）

    預拌混凝土車右轉擦撞騎腳踏車婦人。（記者王宣晴翻攝）

  • 車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

    車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

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