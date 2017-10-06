新屋保齡球館慘案 監院要求7人移送懲戒

2017-10-06 22:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕監察院針對西元2015年桃園市新屋區新屋保齡球館大火調查，要求桃園市政府應將當時擔任消防指揮官的新屋消防分隊長湯佳興等7人移送懲戒，市府人事處回應，將於接獲調查報告後，儘速請相關機關召開考績委員會，依調查意見辦理懲處與移付懲戒等事宜。

2015年1月20日凌晨2點多，新屋區中興北路上的新屋保齡球館發生大火，消防局派出84人搶救，豈料凌晨2時52分時，鐵皮鋼架的2層樓建築，因發生閃燃燒塌，造成6名消防隊員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑，因逃生不及英勇殉職。

監察院今天出爐調查報告指出，桃園市政府不僅任由大型違建非法存在農地時間長達數年之久，且助該農地上違建的保齡球館取得使用執照。監察院除通過桃園市政府的糾正案外，也針對現場消防救災作業問題提出檢討。

市府消防局下午並發布新聞稿，指出「消防局始終保持一貫負責態度，在該案發生後勇於面對、絕不護短，進行完整查訪及深入檢討，也願意接受外界的檢視。」

新聞稿還指出，消防局在新屋保齡球館大火後，已經成立大隊專責安全檢查小組，針對強化火災搶救訓練、落實火場安全管理機制、充實汰換消防車輛、充實消防裝備器材等方面精進救災專業訓練並充實救災裝備器材與個人防護裝備，另外，消防局以提升救災救護指揮派遣功能—規劃應用「行動派遣119」APP，以期提升救災安全與效能。

另外，消防局還積極推動推動專業導向，減免外勤繁重之文書業務，落實外勤分隊回歸本業，執行救災救護及戰術戰技之訓練，並讓消防隊員回歸消防本業，將捕蜂抓蛇勤務回歸農業單位，並充實消防人力、提高消防人員危險職務加給，全面保障消防隊員的工作安全與相關權益。