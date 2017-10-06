遭醫生學長性侵？證詞有瑕疵 法院判無罪

2017-10-06 19:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市沈姓醫師遭指控對「拒絕婚前性行為」的學妹小婷（化名）指侵，被檢方起訴，沈男喊冤稱「未違反學妹意願」，新北地院調查認為，小婷供詞有瑕疵，今天判沈男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，前年11月，沈姓醫師在網路上認識剛與男友分手的小婷，聊天後發現，她竟是醫學院學妹。去年4月，沈男透過LINE邀小婷到他住家附近吃晚餐，餐後還邀小婷到他的住處喝酒續攤。隔日凌晨，小婷微醺迷濛之際，睜眼發現沈男竟對她上下其手，她雖反抗，仍遭指侵，檢方依強制性交罪嫌將沈男起訴。

法院審理時，沈男說，學妹喝醉後吐了，他扶她到浴室清洗，回到客廳後兩人開始摟摟抱抱，愛撫、親吻，強調未違反學妹意願，學妹當時意識清醒。

法官認為，小婷案發後39日仍無法回想起事發經過，但於案發後449日、法院審理時，反將案發經過說的鉅細靡遺，記憶未因時間而被淡化，有違常情，加上告訴人驗傷處女膜完整，內褲底層及外陰部雖採得沈男DNA，但陰道口並未驗出，可見未遭強行指侵。

婦產科也診斷，小婷下體疼痛可能是陰道炎所導致，加上案發前，小婷就已失眠長達4週，認為醫院評估她有創傷後壓力症候群部分有瑕疵，且小婷一開始說她遭性侵時有大聲求助，後又改口稱求助的聲音非常小。沈男鄰居也供稱並未聽到有女性大聲呼救，合議庭認為無法憑小婷不利被告的單一指述，認定沈男犯行，判定沈男無罪。