醫院、藥局詐保遭裁罰 大法官753號解釋：法令不違憲

2017-10-06 18:12

〔記者楊國文／台北報導〕部份醫院被查獲醫師調包病患癌症檢體，也有藥局藥師被查出未執行藥師業務，由受聘藥師代為調劑藥品，均據以申報醫療費用，遭健保署裁罰。醫院和藥局認為，涉及締結特約的醫事服務機構的特約及管理辦法有違憲之嫌，聲請釋憲，大法官今天做出釋字753號解釋，認定此特約及管理辦法（特管辦法）並未違反法律保留原則、或憲法保障工作權、財產權，屬合憲。

這個釋憲案有兩位聲請人，雲林天主教若瑟醫院方面，是吳姓外科醫院被控與病患共謀，將他人癌症組織混入病患的切片檢體，致使檢查結果為乳房惡性腫瘤，據以施行乳房切除手術等處置，據此申報多筆醫療費用，被健保署核定停止特約2個月；至於涉案醫師於停止特約期間對保險對象提供的醫療服務，不予支薪。

若瑟醫院不服，申請審議遭駁回，後來申請健保署同意，以扣減1400萬元方式抵扣執行停止特約期間的執行。

另外，東泰藥局負責藥師被查出未執行藥師業務，由受聘藥師代為調劑藥品，均據以申報醫療費用，遭健保署核定扣減醫療費用10倍的31萬多元。東泰醫院不服，提起訴願被駁回後，打行政訴訟仍被判敗訴。

若瑟醫院、東泰局認為，涉及締結特約的醫事服務機構的特約及管理辦法55、66、70條等條文有違憲之嫌，聲請釋憲。