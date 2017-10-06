酒駕吊照還開車 擦撞女騎士肇逃判2年

2017-10-06 17:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾酒駕吊銷汽車駕照的陳姓男子，未重新考照逕開車上路，在高市道路擦撞女騎士，女騎士人車倒地受傷，竟僅下車略微查看後即肇逃，未等到警方到場處理，被依過失傷害、肇逃2罪判刑2年，全案可上訴。

無照駕駛又肇逃的陳男喊冤，辯稱當時並沒有撞到人，僅以為車上東西沒綁好，才下車查看一下，未發現有任何撞擊痕跡，並不覺得有撞到機車，認為沒有與人擦撞才離開現場，至於無照駕駛部分，因駕照早於96年5月間因酒駕遭吊銷，去年10月間又開車肇事，被警方判定無照駕駛。

車禍過程有路人見擊經過，指證肇事的陳男下車查看，但不久就離開了，沒有等到警察到場，都是熱心的路人報案的，高雄地院審理終結，認為被告陳男下車觀望，見不省人事的被害人，竟沒有問目擊民眾發生什麼事，覺得沒他的事情就離開，就算車體沒有擦撞痕跡，也可能肇因勾到騎士衣服。

被害人也控訴當時遭陳男的車子勾到衣服，才會人車倒地，對方卻肇事逃逸，造成她頭部外傷併顱內出血、左側顱骨骨折、左側第三肋骨至第七肋骨骨折、顏面瘀青、左上肢及左下肢擦傷等傷害。

被告駕車肇事造成女騎士受傷後，可預見可能因他超車造成，竟僅下車略微查看後，未停留現場等候警方處理，並對傷者採取必要救護措施，逕駕車離開現場，認定陳男肇事逃逸。