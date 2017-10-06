食品進口報關洩密、包庇業者 2公務員認罪獲緩刑

2017-10-06 17:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕財政部關務署台北關竹圍分關課員楊俊源，涉嫌將查緝訊息洩漏給報關行人員廖恩葳；而桃園市衛生局食品藥物管理科進口食品專案管理員張恩碩，亦涉嫌勾結廖男，拖延有殺蟲劑藥物殘留綠蘆筍、氯黴素殘留活蟳的銷毀時間，還包庇業者混充銷毀，楊、張認罪，加上未獲實質利益，新北地院今依圖利、洩密罪判楊徒刑10月，緩刑2年，上繳國庫5萬元；張徒刑2年，緩刑5年，上繳國庫20萬元，另均得接受4場法治教育。

判決指出，103年10月間，元億水產想自日本進口萬能蔥、菊花、蘿蔔等農產品來台，為節省關稅，計畫夾帶在冷凍魚片中進口，事後被檢舉有走私情形，楊俊源得知此事，因與廖恩葳是好友，將此查緝訊息告知廖，廖再轉知業者改為據實申報，助廖與業者逃漏關稅、免裁罰共18萬餘元。

此外，另有3業者委託廖恩葳，自泰國進口4738公斤綠蘆筍及從菲律賓、越南進口429公斤活蟳來台報關，並申請具結先行放行輸入產品，貨品暫存代驗，張恩碩明知業者先行「跑貨」販賣，卻在產品驗出藥物殘留超標後，包庇業者以劣等蘆筍、死蟳或空箱冒充銷毀，還在食品稽查紀錄表上填寫輸入食品與通報數量「相符」，讓業者免受91萬餘元裁罰。

楊俊源、張恩碩、廖恩葳到案後坦承犯行，法官審酌楊是單親家庭並扶養雙親，是家庭重要經濟支柱；張工作認真曾獲10多次嘉獎，前年10月罹患神經麻痺，為避免增加工作負擔，隱匿進口且檢驗不合格貨品跑貨，兩人均未受賄或獲利，因此予以緩刑宣告。廖恩葳、元億水產負責人汪偉裕與員工黃秀慧依偽造文書罪，分別判刑有期徒刑6月、5月、5月，得易科罰金，緩刑均2年，仍可上訴。