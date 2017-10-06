國道追撞！2歲孫飛落分隔島 阿公駕駛重傷昏迷

2017-10-06 17:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕家住新北市樹林區的59歲洪姓男子，昨天下午開貨車上國道1號中山高速公路，在南下彰化路段199.4公里處追撞工程車，洪男受困車內，55歲陳姓妻子則被甩到駕駛座、倒吊在車門旁，2歲孫子更被拋出車外，摔落在分隔島樹叢中，逃過一劫，洪姓阿公經搶救後仍未脫離險境，有生命危險。

3人都被送到衛福部彰化醫院急診室救治，急診室醫師黃鎧翊說，駕駛洪姓男子肋骨骨折及血胸，還有缺氧性腦損意識不清，有生命危險。目前在加護病房。

陳姓妻子及2歲孫子則都是身體多處挫傷，傷勢並無大礙。男童驚嚇過度，在醫院嚎啕大哭，在醫護人員安撫之下，才平靜下來。兩人昨天已出院。

加護病房醫護說，今天（6日）上午，洪男的父親及太太有到加護病房探視。

這起車禍發生在昨天下午2點55分左右，第三公路警察大隊接獲報案，國道1號南下199.4公里處發生自小貨車追撞施工車輛交通事故。

警方調查，當時洪姓男子駕駛自小貨車，從中線車道變換至內側車道後，疑因未注意停於內側車道的施工車輛，追撞工程車右後車尾。洪妻和孫子疑因未繫好安全帶及乘坐安全座椅，洪妻被甩到駕駛座、倒吊在車門旁，孫子被拋出車外，恰落入中央護欄樹叢，二人都僅受輕傷，送醫檢查後無大礙。

國道三隊說，洪男經抽血檢驗無酒精反應，而工程車為斗南工務段簽約廠商，當時於內側車道施作防眩板安裝工程，經初步調查，均符合施工管制規定，無工程人員受傷。

國道三隊也提醒民眾，行駛高速公路務必繫安全帶，違規可處3000元至6000元罰鍰。

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