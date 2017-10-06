為了6顆龍眼 揮拳打龍眼樹主人賠4萬餘元

2017-10-06 15:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子的侄子偷摘6顆龍眼吃被發現，他趕緊請叔叔林男到現場排解，不料，已有了歲數的林男火氣卻很大，得知龍眼樹的主人蔣姓男子報警，他竟出手推打蔣男，把蔣男打得胸部挫傷，法院審理時，林男辯稱自己年紀大，已無能力打傷正值壯年的蔣男，是蔣男自己拿棍子打傷自己，台中高分院不採信，判決林男要賠償4萬9140元，叔侄偷龍眼與揮拳代價相當高，全案判決確定。

判決書指出，龍眼樹的主人之子，前年7月25日傍晚撞見林男的侄子偷摘約6顆龍眼吃，返家轉告父親蔣男，林男（傷害罪判決拘役20日，可易科罰金2萬元）也接到侄子電話，趕緊到現場排解，不料，蔣男與兒子等3人，已經拿著木棍在現場等候。

雙方談判時，林男得知蔣男已經報警，但員警尚未抵達，竟突然揮出手推打蔣男，再用手肘撞擊蔣男胸口，員警不之後抵達，制止雙方進一步衝突，蔣男事後提起損害賠償訴訟，索賠醫療費與求診的車資15萬6946元，精神慰撫金6萬元，總計21萬6946元。

林男辯稱，他年老力衰，沒有能力推打正值壯年的蔣男，他見到蔣男人拿木棍，勸告說：「你拿木棍，失手就不好」等語，雙方進一步拉扯木棍，蔣男拉扯時，手中的木棍不慎打傷自己，並非他打傷蔣男，不過，台中高分院參考刑事判決書，認定林男傷人，不採信林男辯詞，醫療費應賠償1萬9140元，精神慰撫金以3萬元為宜，總計應賠償4萬9140元，全案判決確定，不能上訴。