杏壇蒙羞！彰化小學校長收取書商回扣290萬判16年

2017-10-06 15:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕喧騰一時的前彰化縣南郭國小前校長陳建東涉嫌透過書本採購案收受廠商290萬的的回扣，該案經過彰化地院1年的審理，今依貪污罪判處陳建東16年徒刑，全案仍可上訴。

陳建東（53歲）矢口否認犯行，但同案被告也就是書商鄭文誌（50歲）完全認罪，包括如何找書商來圍標，何時送錢給陳建東，金額多少，交錢地點、次數皆清楚交待，法官認為陳建東犯案後態度不佳，又飾詞詨辯，因此判予重罪，鄭文誌則被判10年6月，得標付賄款的書商王道騰判有期徒刑1年。

判決書指出，南郭國小受縣府委託辦理「102年充實公立幼兒園圖書設備採購案」，該案以共同供應契約方式辦理，也就是由縣府彙整縣內各幼兒園推薦的採購書目，再由南郭國小辦理專家評選3百本書目做總採購，預算為2千4百萬元。

時任南郭國小校長的陳建東告知書商好友鄭文誌（50歲）此為內部招標，透過鄭文誌找到有意承攬此採購案的書商王道騰（54歲），雙方約定回扣金額為15％，由王出面找來4家陪榜比價的書商，5家廠商在陳建東辦公室辦理比價，最後由王道騰以最低價得標，得標金額為1千9百52萬餘元。

判決書表示，南郭國小在102年8月13日下訂後，陳建東即多次到鄭文誌的書局小房間內收取10萬至30萬元不等的現金，有時由鄭拿到陳建東的辦公室，依當初約定15％當回扣，相當於金額2百92萬8173元，王道騰再多加1827元湊成整數，總共給陳建東2百93萬元。

陳建東否認收取回扣，辯稱不能單憑鄭文誌的說詞就認定他有拿回扣，但檢察官清查王道騰所持有的帳冊，發現其付給鄭文誌的賄款，均與鄭文誌所說相符。法官再傳喚學校承辦採購行政業務的人員，確定得標者為陳建東所勾選。