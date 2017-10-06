持槍爆打檳榔西施行搶 故佈7疑陣仍被逮

2017-10-06 15:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕38歲的賴姓男子惡性不改，去年才因強盜等案件坐監服刑10多年而假釋出獄，但上月20號再度故態復萌，持槍到彰化縣埔心鄉一處檳榔攤搶劫，打得檳榔西施頭破血流，得手8000元逃逸，從搶劫到逃逸，他先偷機車又搭計程車，故佈7道疑陣防止警方追緝，幸得彰化警方抽絲剝繭，追查其住處，昨日在台中堵獲逮人，並從身上起出犯案槍枝，全案依強盜、竊盜罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，9月20號下午，賴男先從台中火車站搭火車到員林火車站，出站後在附近行竊一部紅色機車，然後騎到2公里遠的大潤發商場旁的檳榔攤，假意買檳榔，卻趁陳姓檳榔西施打開收銀機時持槍恐嚇，陳女極力反抗，卻被槍柄敲得頭破血流。

賴男搶劫8000元得逞後，騎著贓車繞小路到花壇火車站後，將其車丟棄，然後攔下一部計程車到彰化火車站，購買往台中的區間火車票，火車進站後他先走入車廂，啟動前卻又走出車廂，然後到站前廣場攔計程車到台中河南路，隨後再騎乘機車回家。

溪湖分局偵查隊副隊長黃枝泉表示，賴男有多項犯案強科，因此心思縝密策劃這起搶案，還故佈7道疑陣製造「斷線」，擺脫警方追查，不過警方逐一調閱相關監視器，花了2週時間查出嫌犯位在台中北屯住處，埋伏2天，趁他外出超商時上前捕獲，並起出犯案槍枝跟4顆子彈，依現行犯逮捕。

「法網恢恢疏而不漏」，黃枝泉說，賴男去年假釋出獄後不思悔改，除本起案件令由多起強盜案件被通緝，憑著狡猾行縱躲避追緝，被捕後剛好是出獄一週年，他坦承犯案，因為缺錢花用才行搶。全案依強盜、竊盜罪嫌移送偵辦。