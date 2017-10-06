少女逛街呼吸困難 警消助送醫

2017-10-06 15:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市盧姓少女今天上午8點多，在龜山區中和南路逛街人潮中，因呼吸困難臉色蒼白，路人發現報警，警方通報消防局協助她送醫，原來她因沒吃早餐、血糖降低，險些昏倒。

龜山警分局龜山派出所副所長賴建文、警員陳俊諺上午執行傳統市場的交通疏導勤務時，發現15歲的盧姓少女臉色蒼白、呼吸困難，而蹲在道路中央，他們趨前關心，發現少女身體不適，就帶著她到一旁店家休息，同時通報消防局派救護車支援。

警方說，少女因沒吃早餐、血糖降低，又在人多擁擠處呼吸不良，才會身體不適，經送醫後已無大礙。