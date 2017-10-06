承接胞弟黑幫車手集團繼續騙 結果又被警抄了

2017-10-06 14:53

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟太陽會中壢分會代理會長林華義，自稱「印鈔機」籌組詐欺車手集團，去年遭警方破獲後，他的哥哥林業航涉嫌承接車手集團，繼續吸收青少年，協助詐騙集團出面取款，警方初步清查，1年來有至少21名被害人，財損高達2000萬元，刑事局偵七大隊第一隊今宣布搗破，逮捕林與其下車手等共13人到案。

警方說，去年12月間，台中市1名洪姓婦人遭「假檢警」詐騙集團騙走800多萬元後，經追查，發現贓款由38歲林嫌旗下車手集團取走，該集團以桃園市中壢區作為犯罪據點，四處吸收未成年或甫成年的八年級成員組成車手集團，專替躲藏中國以假冒公務機關或假綁架恐嚇等名義詐騙的詐騙集團，從事現場取款或收取金融卡的不法行為，甚至收購人頭金融帳戶供詐欺集團詐騙使用，並擴展勢力與新北市等地的車手集團相互支援合作。

偵辦期間，陸續於台南市永康區、台中市沙鹿區、桃園市桃園區、新北市新店區等地，當場緝獲取款車手，並及時攔阻4名被害人受騙，攔阻金額213萬多元，今日再將幕後指揮操縱林嫌及相關成員緝捕到案，查扣犯罪聯絡用行動電話、金飾、金融卡及贓款223萬元。

此外，警方發現，林嫌為首的車手集團為血汗剝削集團，曾有少年車手依集團指示前往向被害人收取現金200萬元，原本可分得利潤百分之3，但繳回詐騙款項後，集團竟向車手謊稱繳回的詐騙款項均偽鈔，不願給付利潤，車手雖心懷不滿，惟迫於集團勢力，只能繼續聽從指令犯案。

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