李新相驗報告出爐 體內有抗憂鬱藥物沒喝酒

2017-10-06 14:14

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨籍台北市議員李新，上月28日清晨於前妻位於北市大安區的住處墜樓身亡，檢警採集檢體化驗發現，李新體內有抗憂鬱藥物成分，沒有酒精或毒物反應；另勘查墜樓案發地，發現房間窗沿及窗台下的矮桌上，均有李新的指紋及足印，認定墜樓案並非他殺，今早傳喚李新兒子並交付相驗報告後，已將暫存在二殯的遺體發還家屬處理後事。

檢警查出，64歲的李新房間桌上有精神科醫師所開的藥物，調閱他的病歷，發現他有到身心科相關門診看診的紀錄；此外，李新還在桌面筆記本隨筆寫下「兒子孝順母親」、「我對不起大家」等文字。李新兒子李柏毅及團隊曾表示，李新近來受失眠所苦而就醫。

李新前妻及前妻胞姊向檢警表示，平日李新與妹妹同住，因李妹出國，擔心沒人照顧李新，才要李新借住她們家，事發前一晚，李新作息正常無異狀，也沒有喝酒或與人吵架。

檢方調查，案發當天清晨5點多，李新從前妻11樓住處窗戶爬出牆外，站在10樓的雨遮上，當時住在10樓的梁姓男子正好因失眠坐在家中客廳，聽到陽台傳來異聲，以為有小偷，打開陽台窗戶後驚見李新站在冷氣室外機安裝架上，手抓著欄杆。

當時兩人一度對到眼，梁男向李新說：「你這樣很危險，要不要幫你？」但李新僅眼神呆滯地望著下面，幾秒後手就放開，從外牆上墜落地面，全身多處骨折身亡。梁男嚇得通知大樓保全報案，保全並通知李新前妻、前妻胞姊下樓查看，李新前妻一度因悲傷過度癱軟送醫。