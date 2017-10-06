公車拋錨 地表最強女乘客「洪荒之力」一起推至路旁

2017-10-06 13:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕本月4日中秋假日，民眾聚集在百貨公司前，等著搭公車返家慶祝佳節，卻見33號公車居然「33」來遲，原來是這輛公司拋錨了，指揮交通的台中市警局交通大隊員警、義交及數名女乘客使出「洪荒之力」，合力救援停在路中的拋錨公車，避免交通大打結，果然「台灣最美的風景是人」。

當天下午3時許，中市台灣大道新光三越、大遠百前一輛33號公車，在路中央突然拋錨，一時之間動彈不得，在酷熱天氣與中秋節假期及百貨公司周年慶交通尖峰時刻，造成後方車輛壅塞。

駕駛公車的司機下車一個人曾試著推動，惟公車體積過於龐大，重量很重而無法推動，正值在台灣大道與惠來路口處執勤的市警局交通大隊第二中隊員警陳榮旭見狀，立刻啟動指揮與義交協助推車，但也是推不動，公車內的數名女乘客全數下車幫忙推車，再加上路人也主動加入幫忙，每個人都揮汗如雨，全擠在公車後方，傾洪荒之力才讓重達10幾公噸的公車緩緩前進，總共移動約30公尺，把拋錨的公車推至路邊，避免造成道路壅塞，影響交通安全。而車上的乘客也陸續轉乘其他公車，員警也隨即至路中疏導後方嚴重回堵的車流。

「太累了！」員警直呼，排除這麼龐大的障礙真的很耗體力，不過，看到熱心乘客全數下車幫忙推公車，還真是第一次經驗，臺灣最美的風景果然是人，該33號公車司機一直頻頻向員警及現場幫忙的義交、民眾致謝，不然還真不知該怎麼辦，台灣真的處處有溫情，讓公車司機「揪甘心」。