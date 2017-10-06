病婦1年向房東借了67萬 租約到期當天突搬走

2017-10-06 12:48

［記者楊政郡／台中報導］61歲體弱多病的陳婦，一人在外租屋獨居，僅女兒提供房租及每月生活費5千元，但不夠花用，以各種藉口向房東借錢，1年借了67萬元，事後突然搬走不見了，法庭上否認犯行，辯稱房東同情她而借錢給他，法官調查房東對她並無扶養義務，把房東的善心當糞土，台中地院判處1年徒刑，需入監服刑。

判決書指出，104年5月陳婦與女兒一起在龍井區租屋，同年10月到期後女兒搬走，陳婦一人繼續承租獨居，租約105年9月到期，陳婦本身體弱多病，沒有工作收入及積蓄，僅有女兒每月5千元孝親費及代為支付房租。但5千元顯然不夠花，她開口向房東「阿真」借錢。

藉口向「阿真」說她的錢不見了、女兒到南部出差、錢都是女兒在管理、她找不到人借錢、年老身體不適需錢就醫、母親過世要分擔喪葬費等不實理由，善心的房東「阿真」不知有詐，完全無利息的出借。

104年9月借了4次計1萬4000元；104年10月借了8次計10萬6千；104年11月借了6次計11萬6千元，然後每月都借錢，致105年9月前借了67萬，租約到期那天，竟突然不見搬家了，好幾個月找不到人，「阿真」提告後，106年3、4、5月各還了3千元。

陳婦到案否認詐欺，辯稱她真的窮需要錢，沒有要騙人。法官說陳婦生活所需、醫療費用及其它花費，都是有扶養義務之兒女，應盡之義務，但房東非親非故，如果沒有騙術，如何願意一再出借，且金額不小，陳婦事後又避不見面，罪行明確。