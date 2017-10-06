星國4男性侵2台女 和解緩刑仍回不了國

2017-10-06 12:52

［記者黃捷／台北報導］4名20多歲的新加坡男子去年底邀約2台女喝酒，卻趁2女喝醉後性侵，1男在偵查時即以1萬5000元交保，另3男羈押禁見，法院辯論終結後也以6至7萬元具保獲釋，4人目前仍限制出境。由於4人已與2女達成和解，賠償金全數交付完畢，士林地方法院今依趁機性交判刑4人1年8個月至1年10個月不等，均獲緩刑，仍可上訴。因4人是外籍人士，判決確定後，檢方可依法將他們驅逐出境。

士林地院指出，劉瑋城自2016年8月起在北部某大學當交換學生，王琨駿、陳俊穎、林煒軒則於同年12月7日來台，與劉相約自助旅行，預計12日離境。

劉10日時在夜店認識台女小芳（化名），為歡送王、陳、林回國，11日透過LINE邀約小芳到租屋處飲酒聊天，小芳與女友人小文（化名）討論後，決定在小文陪同下赴約。

6人當晚在租屋處1樓客廳一同玩擲骰子等遊戲，約定輸家喝啤酒懲罰，凌晨時分小芳、小文已不勝酒力，醉倒在客廳沙發上，4男將2女分別帶往1樓、2樓房間休息後，劉、王、陳各自進入小芳房間性侵她，林則另外性侵小文。

檢察官起訴原認為，劉、王、陳「共同」性侵小芳，但因3人皆稱性侵小芳時無其他人在場，且劉得知王也性侵了小芳，曾向他人表達不悅，因無證據指出3人有商量犯案，認定他們為獨立犯案。

由於劉、王二度進房間性侵小芳，合議庭認為犯行較重，劉又是主約者，因此判刑1年11月最重，王則是1年10月，2人緩刑5年，另判陳1年9月，林則因小文未提告，判1年8個月最輕，2人緩刑4年，4人緩刑期間均付保護管束。

合議庭認為，4人並無前科，且已與2女達成和解，2女也具狀表示不再追究，另考量4男原為大學在學學生，限制出境處分使他們確定無法繼續學業，其中3人又在異鄉遭押8個月，已是十分嚴厲的教訓，因此予以緩刑。