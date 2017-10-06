自撞電線桿撇重傷兒 母坦承吸毒

2017-10-06 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天凌晨發生在橋頭區的自小客車撞電線桿案，涉嫌把5個月大的兒子放在車禍現場，自己在車禍後前往醫院治療的林姓女子，昨日傍晚被警方策動到案後，坦承開車前曾吸毒，但辯稱自己是一時恍神才會出車禍，訊後被警方依兒少、毒品及公共危險等罪送辦，檢察官深夜複訊後裁定2萬元交保，但林女自稱沒有錢，改裁定限制住居後飭回。

林女開車自撞電線桿後，不慎把5個月大的兒子從嬰兒座椅上摔落，還把受重傷的兒子留在車禍現場，怪異行徑引起警方高度重視，經介入調查後，警方不但揪出林女吸毒，其劉姓友人身上還藏有疑似摻有K他命的安非他命。

據了解，林女在車禍後自行前往就醫前，曾探身進入車內拿了一包東西，隨即坐上友人的機車離去，雖然林女辯稱，當時是車禍後狗跑掉，她請友人騎車載她去追狗，但這包可疑的物品是否與毒品有關，林女是否擔心被警方查到毒品，才會早一步離開現場拿「東西」去藏，目前是檢警追查的重點之一。

此外，檢警還發現，林女中秋節當天從台中一路南下高雄後，在高雄載了呂姓女子隨即前往台南，從台南回高雄途中在橋頭區發生車禍，且林女事後坦承車禍前曾吸毒，警方懷疑林女可能帶著孩子南下開毒趴，或是故意把孩子帶在車上，掩人耳目藉此從事販毒工作，仍待檢警進一步調查釐清。

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