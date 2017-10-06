已故桃園縣長劉邦友同宗鄉親 涉暴力討債今起訴

2017-10-06 11:21

〔記者錢利忠／台北報導〕已故桃園縣長劉邦友的宗親、天道盟太陽會總顧問劉邦誠，去年受友人李婕語請託，向某建商追討1600萬元債款，涉嫌夥同十多名黑衣人，開4部車前後包抄，當街將建商從計程車上拖下車痛毆，還囚禁3天，逼簽本票及和解書才放人；台北地檢署今依妨害自由及傷害等罪起訴劉邦誠、李婕語及同夥等11人。

檢警調查，綽號「海山大哥、老三」，對外自稱「天道盟太陽會總顧問」的劉邦誠，今年4月30日早上11點多，為抵抗警方追捕，一度在新北市中和區興南夜市與警方駁火50多槍，最後他不敵優勢警力，在女友溫情喊話勸說之下，才棄械投降，結束近4小時的警匪對峙。

針對劉邦誠涉率幫眾討債，與警方當街駁火的部分，今年8月已被新北地檢署依殺人未遂、強盜、違反組織犯罪防制條例等多罪起訴；至於劉邦誠另涉強押建商討債的部分，北檢今也將他起訴。

檢方查出，去年11月間，劉邦誠受李婕語委託向建商追討1600萬元債務，趁建商所搭乘的計程車在北市中山區停等紅燈時，率眾分開4部車將計程車包抄攔停，強行砸破計程車車窗玻璃後，將建商強押下車痛毆，之後再將建商押至濱江街囚禁3天。

該名建商被劉邦誠等同夥控制行動期間，被逼簽下1600萬元本票及和解書，才獲劉邦誠釋放；劉邦誠應訊時否認押人逼簽本票，辯稱他只是到事發現場關心，對於他的辯詞，檢方並不採信。