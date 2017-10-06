不滿變換車道未打方向燈罰900 自承右方超車險罰更多

2017-10-06 11:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕孫姓計程車司機不滿被檢舉「變換車道未使用方向燈」罰900元，向高雄警方申訴否認，卻自承從龜速車的「右方超車」，罰款增為1200元，但因檢舉人未錄到孫男從「右方超車」的影像，所以維持900元罰款，並記違規點數1點。

警方強調，道路交通管理處罰條例第47條1項3款規定「在前行車之右側超車」，罰款1200元並記違規點數1點，比第48條1項1款規定「變換車道未使用方向燈」，罰款900元罰鍰並記違規點數1點，貴了300元。

警方指出，孫男於5月9日晚間7點50分，駕駛計程車行經高雄市三民區建國三路與南台路口時，因變換車道未使用方向燈，被民眾以行車紀錄器錄下檢舉，他收到罰單後提出申訴。

孫男聲稱，他原本行駛在建國三路，因前方車輛龜速，又有雙黃線，故從龜速車的右方超車，超車後直行，並非轉彎，所以不必開方向燈，且他是在沒有車道線的路口超車，所以沒有變換車道問題，要求撤銷罰單。

警方收到申訴，調出影像重新查看發現，孫男超車後，已駛進有車道線地段，未開方向燈，就從慢車道向左切進快車道，違規事實明確，依規定開罰900元。

雖然孫男自承從「右方超車」，但沒有影像證明，所以警方未加碼開罰，只維持原案900元，並將申訴駁回。