花蓮理想大地案 傅崐萁涉逃漏稅、偽證起訴

2017-10-06 10:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁及秘書長顏新章遭理想大地控訴，借勢藉端恐嚇取財，兩度逼迫賣地，花蓮地檢署再議後，查出縣長傅崐萁是榮亮公司實際負責人，認為傅崐萁執行土地交易買賣，涉嫌逃漏稅9000多萬元，今早依逃漏稅罪嫌追加起訴傅崐萁，而貪瀆罪部份，仍維持查無證據不起訴，花蓮縣長傅崐萁將在12:30分親自回應說明。

花蓮理想大地土地買賣糾紛案，因負責人梁清政控告縣長傅崐萁強勢介入，透過時任消防局長、現任秘書長的顏新章，迫使梁以低於市價出售壽豐鄉近20萬坪土地給榮亮公司，再由榮亮轉手賣出，賺取差價新台幣2億多元，花蓮地檢署去年9月偵查終結，認為榮亮公司涉嫌逃漏稅，將榮亮公司鮑姓負責人等人提起公訴；而傅崐萁、顏新章部分查無證據不起訴，經過梁等上訴聲請再議，花蓮高檢署去年發回花蓮地檢署重啟調查。

榮亮實業由徐榛蔚家族在2006年出資成立，傅崐萁的妻子、現任國民黨不分區立委徐榛蔚曾擔任過公司董事長，但花蓮地檢署查出，徐榛蔚僅是掛名的負責人，榮亮實業實際上，都是由傅崐萁指揮、控制，是公司的實際負責人，檢方強調，榮亮公司的運作、匯款、資金調度等，都是由傅崐萁家族、助理甚至是縣府員工協助執行，因此認定傅是實際的負責人，因此今天追加起訴傅崐萁，而上次傅作證具結，否認為公司負責人，也一併追加起訴偽證罪嫌。