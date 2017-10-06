韓女包包不見了 熱心警幫忙找回

2017-10-06 10:45

〔記者楊政郡／台中報導〕正妹韓女把「第一次」給了台灣！感謝台灣警察的積極與熱心，感謝計程車司機拾金不昧。

台中市警一分局繼中所白姓女警員，本月2日巡邏經綠川東街某冰店，看2名疑似外籍女子與計程車司機比手畫腳，巡邏繞了一圈經中山路又見兩人佇立在派出所外，主動上前關心，原來是兩韓籍女子搭車至冰店，看到排隊人潮急忙下車，包包遺落在車上，要找錢包時才發現，回頭也看不到司機了，與路旁司機因語言不通，比手畫腳，她們是第一次來台灣旅遊，又不敢走進派出所，在所外討論怎麼辦、無所適從。

經白員主動上前詢問了解狀況後，中午12時許展開調閱監視器比對，縮短敏感時段在冰店前的計程車，逐一打電話給司機，打了2個多小時，第50通電話打給陳姓司機，下午3點多陳某回答車後找到一個白色包包（內有現金、金融卡、護照等證件），陳姓司機表示他剛下班回到家，吃過飯會親自送到繼中所，當天下午5時許陳姓司機就親自把包包送來，年輕的朴女整個過程都嚴肅表情，不發一語，聽到已經找到錢包，破啼為笑，眼眶充滿淚水一直用生澀中文說「謝謝」，還主動抱起白員表達感謝。

朴女與姊妹淘兩人第一次到台灣，就憑著手機翻譯機，一句中文都不會，她還將感謝的話譯成中文，親自抄在紙條上送給白員，以簡單英文表示，回去學好中文後會再來台中玩。

警方表示，白員說朴女只知計程車是黃色「轎式」，其餘完全不知，她就排除「休旅車式」的計程車，皇天不負苦心人，也要感謝司機拾金不昧，誠實以告，否則如果暗槓下來，也很難達成任務。