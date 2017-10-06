買鞋抽獎見潤娥！人選疑內定 員工消費者氣炸

知名鞋商舉辦潤娥見面會，只要穿上該家品牌的鞋子自拍並分享及有機會參加，但得主卻遭爆是總經理女兒的同學。（資料圖 記者王文麟攝）

2017-10-06 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名鞋商品牌曾舉辦活動，只要穿上該品牌的鞋子自拍並分享，就有機會去韓國見韓星潤娥！但卻有員工出面爆料，得獎的兩位得主竟然都是總經理的女兒的同學，而其中一位得獎人居然還不去，變成由總經理的女兒替代。這讓為了避嫌而不能參加活動的員工、以及為了追星而買鞋的消費者感到受欺騙，認為這根本是「詐欺」。

據《壹電視》報導，該品牌舉行韓星潤娥的見面會，該品牌曾在臉書專頁上舉辦活動，只要先按該專頁讚，穿上該品牌的鞋子後自拍並分享穿搭心得，再tag兩名好友即可參加活動，曾表示這並非抽獎，因此越用心的消費者越有機會被選中。被抽到的得獎者除了可以去韓國見偶像一面，還可以拿到3天2夜的住宿券。

然而，兩名得主卻遭爆是總經理女兒的同學，其中一名還不參加，由總經理的女兒頂替，對此員工質疑總經理有自肥嫌疑，人選可能內定，員工表示：「我們內部員工可以去響應（活動），但是我們是不能抽獎的」、「對，為了要避嫌，然後當她（得獎人）出來後，發現是總經理的女兒和她同學，大家都覺得很傻眼」、「為了想要參加這個去跟潤娥見面的活動，真的是特地為了潤娥來買鞋子的，然後還請我們幫她們拍照」。

消費者也感到非常氣憤，「蠻氣憤的，當初就是為了這個活動，我就很想去看演唱會」、「而且這雙鞋子2180，其實我也不會穿，但是我就是為了要抽獎，所以寫那個文，結果最後是這個狀況」、「我覺得我很難過，有被欺騙的感覺。」

鞋商總經理：自費讓女兒去

對此質疑，鞋商總經理表示自己是自費讓女兒去，並無利用職務之便，「中獎的是我女兒的同學，確實是沒有錯，有一個是我女兒是因為我自費讓她去，因為有一個中獎的人她自願放棄」。