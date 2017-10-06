妙禪Seafood負面新聞連爆！新北精舍再爆安全問題

佛教如來宗新北多處精舍被爆有安全問題。（圖擷自官網）

2017-10-06 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗創始人「妙禪」近期負面新聞連環爆，現在又傳出妙禪創立的佛教如來宗各地精舍，疑似有消防設備規定不符的情形！

根據《蘋果日報》報導，新北市消防局近日接獲民眾投訴，佛教如來宗的精舍，包括板橋、新莊、中和、土城等6處，疑似有消防設備不符規定情形，消防局目前稽查中。

妙禪先前爆出接受信徒奉獻的2輛名車，又被爆他看病耍特權插隊，如今再被爆信徒出入的精舍有安全疑慮。