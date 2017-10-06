全國首見！蓄長髮男警吃「考丙」案 10/26宣判

2017-10-06 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊警員葉繼元，104年因為蓄長髮被記了17支申誡，考績得丙等，他認為保二之舉違反性別平等法，提告要求撤銷「考丙」，台北高等行政法院5日裁示，10月26日早上10點10分宣判。葉繼元是全國首名因髮式得丙等考績的警員，本案判決動見觀瞻，具指標性意義。

保二委任律師5日表示，葉繼元未在每次遭記申誡時提出申訴，反而等到累積17支申誡，考績已打了丙等才提告，對保二並不合理，而且葉多次在媒體透露「為了衝撞體制」才蓄髮，代表他是故意的。

保二委任律師說，葉繼元在104年被記了18支申誡，原已達到免職門檻，但保二為了讓他保住工作，主動撤回其中一支蓄髮申誡，這不代表保二認為蓄髮不用受罰，希望法官明察。

葉繼元委任律師郭德田則回應，葉早在被記申誡時，就向保訓會提出申訴，無奈遭駁回，又不能繼續上訴，幸好104年台北高等行政法院認可考績一事攸關民眾工作權，可打行政訴訟，葉才選擇透過法律尋求救濟。

郭德田說，葉繼元因性別認同而蓄長髮，並不影響他的工作表現，盼法官能基於性別工作平等法第7條「雇主對受僱者之考績，不得因性別或性傾向而有差別待遇」，撤銷考丙處分。

葉繼元說，蓄髮遭長官特別關注，以致同事不敢跟他接近，他也不好意思與同事交好，從警生涯處在無形壓力中，希望保二能正視不一樣的性別認同，勿動輒就以關心的口吻叫他去「輔導」、「尋求專業諮詢」。

郭德田說，葉繼元應該是全國首位因蓄髮吃考丙，而打行政訴訟的警員，並附加50萬元國賠，目的不是錢，而是希望看看法官在這件指標性判決中，能做出那些劃時代的見解。