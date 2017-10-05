10/5 威力彩頭獎連10摃 今彩539頭獎也摃龜

2017-10-05 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月5日）開獎的第106000080期威力彩，頭獎連10摃龜；第106000238期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000080期威力彩中獎號碼為：「第一區：06、07、08、12、28、30，第二區：01。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共68注獲得，每注可得2萬元；伍獎共279注獲得，每注可得4000元；陸獎共2407注獲得，每注可得800元；柒獎共3279注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬6622注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9053注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5710注中獎，每注可得100元。

第106000080期38樂合彩中獎號碼為「06、07、08、12、28、30」，五合摃龜；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共154注獲得，每注可得5750元；二合共2814注獲得，每注可得750元。

第106000238期今彩539中獎號碼為「17、19、21、24、37」，頭獎摃龜；貳獎共171注獲得，每注可得2萬元；參獎共6294注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬702注獲得，每注可獲得50元。

第106000238期39樂合彩中獎號碼為「17、19、21、24、37」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4461注中獎，每注可得1125元。

第106000238期3星彩中獎號碼為「775」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000238期4星彩中獎號碼為「1563」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見