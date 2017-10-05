秘書被控亂停車、暴走叫囂 唐碧娥反批：刻意操作

2017-10-05 20:49

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在臉書「爆料公社」PO文章與影片，投訴台南市議員唐碧娥秘書洪太郎隨意亂停車，禮儀師以靈車即將到達由，請洪秘書移車，但洪不願意，雙方爆發口角，後來洪不甘願地移走車後，又回現場叫囂，「囂張嘴臉、好大官威，不尊重往生者與家屬，就不要參加這種應付性的公祭」。

唐碧娥不示弱地回應說，她擔任民代20年來，參加過無數告別式，從來沒見過家祭尚未結束，靈車就開到告別式場，對方是刻意操作，而且是選擇對自己有利的部分錄影PO網，她的秘書被對方7、8人圍起來，怎不見有錄影畫面呢？當她秘書把車開走後，對方也開走靈車，後來有兩位民代的車接著停在那裡，怎不見葬儀社的人出面驅趕？分明是差別待遇。

唐碧娥說，她當場有跟對方說，只是停車問題、小事一樁，大家說開就好了！民代趕公祭與到議會問政，車子不會停很久，沒想到對方真的PO上網，實在是小題大作！

網友說，今天上午9點半左右，唐碧娥與秘書洪太郎到台南市殯葬所參加公祭，洪太郎將車隨意亂停，另一喪家奠禮即將結束，洪秘書的車擋住靈車動線，現場禮儀師告知洪「靈車將到達，請秘書移車」，洪太郎置之不理，靈車到達現場無法停放。

禮儀師再次告知洪太郎，請他將車子移開，洪回說已有往前移，禮儀師說，靈車還是無法停放，請把車移往他處。洪太郎口氣開始暴走，稱他要參加公祭，不願將車移開，雙方爆發口角，後來洪不甘願地移車，又回現場叫囂。

網友批評，這就是台南市議員的秘書，囂張的嘴臉、好大的官威，不尊重往生者及家屬，就不要來參加這種應付性的公祭。

署名金姓的網友說，他是當事人，當下禮貌勸導秘書移動車輛，秘書往前移不到5公尺；又問秘書到底要不要移？秘書竟回說，「我就要停這裡，怎麼了嗎？」導致他跟秘書發生口角，他當下跟秘書反映，「到底是你公祭重要？還是我棺木重要？好好跟他說，還裝一塊！這種秘書是在做X的嗎？！」