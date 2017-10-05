未婚聯誼邀舞被拒 男子硬拉被告

2017-10-05 19:51

〔記者王定傳／新北報導〕去年4月，30歲的王姓男子參加基督教未婚教友聯誼聚會，因自覺氣氛好，伸手對藍姓女子邀舞，藍女害怕餐廳外的透明玻璃地板予以拒絕，王男卻強拉右手掌，導致她右手腕挫傷被告，由於藍女不願和解，新北地院依過失傷害罪，判王男拘役20日，得易科罰金2萬元。

檢警調查，王、藍於前年間透過網路社團結識，去年4月30日，2人還參加由陳姓男子在新北市土城區某餐廳舉辦的聯誼聚會；當晚8時許，2人在餐廳庭園散步、走到餐廳外一處有透明玻璃地板的景觀台時，王男自覺氣氛極佳，浪漫伸手邀舞。

藍女因身體不適且畏懼透明地板，予以婉拒，不料，王男仍伸手強拉，導致藍女受傷，藍女原本並未提告，但她事後獲知，王男竟透過私訊向社團劉姓負責人指她要求支付醫藥費、購買名牌包及請吃五星級料理等，她認為王男所述不實，怒告傷害及誹謗。

王男辯稱，當時他以右手握住藍女的左手，以左手扶她腰部，對方拒絕後隨即停手，並未施暴，藍女傷勢與他無關；至於與劉女私訊內容，只是抱怨，並未散布。

檢方認為，藍女在案發後一個月才到醫院接受治療，且她右手腕早在104年就曾受傷就醫，無法證明傷勢是王男所造成，誹謗部分也因王男僅告知特定人，不符合誹謗要件，處分不起訴，藍女不服提再議，高檢署將本案發回。

王男堅稱，當時害怕藍女跌倒，伸手拉她左手，並非右手，不過，檢方調查，王男在案發後曾陪同藍女就醫，診斷證明書還記載：「男仕陪伴，且示範受傷時的姿勢，示範病患左右手如何被拉」，但他並非故意，依過失傷害罪嫌起訴，審理時，王男認罪，加上藍女不願和解，判拘20日。