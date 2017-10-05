全套半套攏總來 外配下海：「被倒會」還債

2017-10-05 19:25

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前執行網路巡邏時，發現有人疑似透過網路聊天室媒介色情性交易，警方循線到土城中央路一段大樓查緝，果然發現越南籍40歲阮姓女子從事非法性交易，還當場查扣32個尚未使用的保險套。

警方調查，阮女透過他人在網路上刊登穿著清涼、身材姣好的女子照片，打著個人按摩工作室名義，實際上卻「做黑的」。

阮女警訊時供稱，自己被人倒會，傾家蕩產，為了清償債務，以1600元及2600元兩種價位，替男性進行半套及全套性服務，全案訊後依違反社會秩序維護法函送法辦。