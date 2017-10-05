車禍自撞母親高榮附近被查獲 警帶回偵訊中

今天凌晨發生在高雄橋頭自撞電線桿的車禍，因肇事駕駛林女獨自把2個月大的男嬰放在車禍現場，自己前往醫院治療，怪異行徑引起警方高度重視。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-05 17:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天凌晨發生在高雄橋頭自撞電線桿的車禍，因肇事駕駛林女獨自把2個月大的男嬰放在車禍現場，自己前往醫院治療，怪異行徑引起警方高度重視。林女在車禍後把手機關機，且上午就已出院，讓警方無法連絡到人，警方今天傍晚5點半左右在高雄榮總附近找到林女，目前準備將她帶回警局偵訊。