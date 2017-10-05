小客車搶快違規左轉 女騎士撞飛傷重不治

2017-10-05 18:10

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原驚傳死亡車禍！陳姓女子早上開車走中山路要左轉豐原大道一段時，疑似違規左轉，對向直行的機車閃避不及撞上，女騎士頭部顱內出血，送醫仍宣告不治。陳女坦認違規，遭依過失致死罪嫌送辦。警方也提醒，機車騎士佩戴安全帽務必繫好安全帽帶，才能有效發揮功能。

豐原區中山路與豐原大道1、2段路口，10月3日早上7點左右發生死亡車禍！38歲陳姓女子開白色自小客車走中山路往豐原方向，準備左轉豐原大道一段時，疑似左轉燈未亮起就搶快左轉。30歲賴姓女子騎機車剛好從對向疾駛而來，閃避不及，撞上小客車右前車頭後倒地不起。消防隊立刻派救護車趕到現場，發現賴女頭部有外傷且嚴重昏迷，緊急送往衛福部豐原醫院急救，最後仍不幸宣告不治。

警方經調閱現場路口監視器及肇事車的行車紀錄器畫面，陳女也坦認她在左轉燈未亮時就先左轉。但監視器拍攝角度不夠廣，行車紀錄器也未拍到現場號誌燈，無從判別機車是否闖紅燈或闖黃燈。有熱心民眾轉透過臉書社團徵求當時的行車紀錄器，以釐清事發狀況。

豐原警方表示，警察局監視系統雖都是統一規格，但會針對路口大小設置數量不同的監視器。這個車禍現場另有監視器拍到號誌，可透過時間比對、確認雙方是否有依號誌通行。

豐原交通分隊長許家瑜說，死者家屬對死因沒有意見，肇事者則依過失致死罪送辦，但死者發生事故時，應該沒有繫好安全帽帶，以致安全帽飛走，才讓頭部受重傷。

許家瑜提醒民眾，盡量不要戴瓜皮安全帽騎車，另外，不少機車騎士配戴4分之3樣式安全帽，因為比較貼緊頭部，反而不繫上安全帽帶，車禍時安全帽一樣飛出去，導致頭部撞傷，不得不注意。