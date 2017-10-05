公務員廉潔度調查 法官、檢察官名次連3年退步

2017-10-05 17:30

〔記者錢利忠／台北報導〕廉政署今公布「105年廉政民意調查」結果，被評比的公務人員類別共26類，其中以「公立醫院醫療人員」的清廉程度最受民眾青睞，自103年起連續3年蟬聯第1名；「土地開發業務人員」則敬陪末座；至於蔡政府最關心的司改議題，「法官」、「檢察官」在民眾心中的廉潔程度，呈現每下愈況，已連續3年退步。

廉政署今提供105年度工作年報，關於「國內廉政指標民意調查」部分，委託台灣透明組織協會執行，包含「民眾廉政認知評價與訊息來源」、「各類公務員廉潔評價」等兩階段民調。

針對各類公務員在受訪者心中的廉潔評價，前3名依序為公立醫院醫療人員、監理人員以及一般公務人員；第4名至第10名的類別，分別是消防安檢人員、教育行政人員、軍人、警察、衛生稽查人員、環保稽查人員，以及稅務稽查人員；其中，公立醫院醫療人員、監理人員的廉潔評價，已連3年蟬聯第1及第2名。

至於蔡政府最重視的司改議題，曾被司改國是會議分組召集人瞿海源稱為被改革者的「法官」、「檢察官」，自103年調查起算，在民眾心中的廉潔程度評價已連續3年退步。

根據103年度廉政民意調查結果，「法官」在26個公務員類別中，獲得第13名、「檢察官」獲第8名；104年度「法官」退步為15名、「檢察官」退步為11名；105年度「法官」已掉至19名，名次只比立委、縣市議員及鄉鎮市民代表等類別稍高，「檢察官」則些微退步至12名。

針對受訪者獲得有關公務人員清廉印象的訊息，最主要管道仍是傳統的電視傳播（34.9%），依序則為個人經驗（15%）、親友（14.1）、網路（12.8%）、報紙（8.8%），以及其他管道（14.4）。

本次民調使用隨機撥號抽樣方法，針對台灣地區（不含金門縣、連江縣）年滿20歲成年人進行電話調查，第一階段「民眾廉政認知評價與訊息來源」有效樣本有1109個，第二階段「各類公務員廉潔評價」有效樣本有1103個；在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負2.95%。