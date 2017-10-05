王祿仔仙整復所看診遭查獲 攔截7千顆不明膠囊

2017-10-05 17:37

〔記者方志賢／高雄報導〕高市府衛生局配合警政署保七總隊，前往彌陀區一所整復所，查獲未具醫師執照的蔡姓負責人，卻為民眾看病並給藥治療，現場同時查扣不明膠囊7000顆，並驗出含有類固醇、利尿劑等偽禁藥成分，全案依違反醫師法、藥事法移送法辦。

衛生局表示，今年7月26日會同保七總隊、橋頭地檢署及衛福部食藥署南管中心等單位，前往該整復所稽查，當場看到有患者從整復所走出，立即表明身分上前盤查，患者說是經親友介紹從台南來看診，蔡姓負責人診治後給內服藥物，付醫藥費500元，現場也查獲蔡姓負責人替民眾觸診等醫療行為，至於不明膠囊經檢驗含類固醇、利尿劑、胃藥及止痛抗發炎等偽禁藥成分。

衛生局表示，醫師法規定未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。藥事法則規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；若致人於死，則處無期徒刑或10年以上有期徒刑，致重傷處7年以上有期徒刑。

此外明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

衛生局也呼籲民眾如有身體不適，應前往醫療機構就醫，確實遵從醫囑安全用藥，勿聽信地下電台、網路、國術館，或自行購買誇大療效、標示不清或來路不明藥物，以免破財又延誤病情。