月利息16％吸引投資 400受害者被騙3億

2017-10-05 17:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心及苗栗縣警局刑警大隊今天宣布偵破苗栗縣63歲徐姓男子等人涉嫌以投資生活百貨為由，以每月利息高達16％吸引被害人投資，然後又聳恿將利息再投資，惟投資不久，公司就無預警倒閉，致被害人血本無歸，該集團專找老人家下手，有警察的父母親被騙1200萬元，因該公司在中南部設有分公司，警方查出有400人受害，詐騙吸金達3億元。

苗栗警方是接獲一名被害人報案，指100年初加入徐男經營的杉田生活事業公司，該公司以販售生活百貨為名義，藉高額利息吸引被害人投資，每月發放高達16％利息，在苗栗地區非法吸金達5年，惟該公司105年3月因財務危機惡意倒閉後，被害人登門向徐男索討本金未果，反遭惡言相向，損失630萬元。

苗栗地檢署今天指揮警方專案小組成員搜索25處所，帶回徐男（63歲、苗栗縣人）、徐女（54歲）、戴男（53歲）、許女（39歲）及戴女（28歲）等5人，查扣杉田公司組織表、業務人員薪資表、資金流向表、投資者名冊、電腦主機等證物。

警方查出，杉田公司總部位在高雄，並於苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、屏東皆設立分公司，初步估計有400受害，詐騙吸金達3億元。

警方說，徐男等人於公司倒閉後，仍不知悔改，繼續從事吸金行為，惟5人均不承認有違法吸金，辯稱一切都是總公司在處理。警方依詐欺、銀行法等罪嫌將5人送辦。