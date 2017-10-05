電梯維修紀錄涉偽造 廉政署移送法辦4案

2017-10-05 17:11

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕知名電梯公司「通力」今年2月爆出偽造電梯保養紀錄，遭台北市政府勒令停業1年，顯見國內建築物昇降設備（電梯）保養維護作業出現漏洞，有鑑於此，廉政署為了解各機關電梯管理是否符合建築法規定，於今年3月至6月間，展開全面性稽查，總計開罰57萬765元，並將涉嫌偽造維修紀錄表等4案移送法辦。

今年3月至6月間，廉政署發動各政風機構辦理「106年各機關昇降設備維護保養勞務契約專案稽核」，調閱各機關電梯維護保養勞務契約、電梯維護保養紀錄表等資料，另查詢「全國建築管理資訊系統入口網」之昇降設備廠商及人員資訊後交互勾稽，並於維護員至機關進行例行保養時，派員實地稽核。

廉政署表示，經清查全國上千台公務機關電梯後，發現部分電梯維護廠商未領有中央主管建築機關核發的登記證，疑有轉包他廠或使用他廠登記證情事，部分維護員未具專業技術人員登記證，部分維護保養紀錄表的維護員欄位疑有偽簽之情形，部分電梯檢查員身兼受檢設備維護廠商的從業人員，儼然是球員兼裁判，部分電梯有不實核發使用許可證情事，均涉嫌違反建築法相關規定。

廉政署指出，稽核結果除依契約開罰承攬電梯廠商57萬765元、將違反建築法相關規定之案件移請主管建築機關裁處外，並將疑涉偽造維護紀錄表請款、維護員簽章字跡異常、疑涉偽造文書等情移送法辦計4案。

廉政署強調，本次稽核標的雖限於政府機關的昇降設備，但含括醫院、圖書館、學校、市場等民眾經常出入的公共場所，且稽核過程業引起電梯廠商高度注意，顯見已引起電梯保養業者警覺，稽核所發現不法情事移送檢察機關偵辦，預期將能達到嚇阻功能，減少違規情事。

針對本次稽核發現缺失，廉政署未來將與內政部、各主管建築機關及政風機構攜手合作，共同研議運用相關登錄資料勾稽缺失，強化電梯管理制度，以及訂定公私部門適用的電梯維護保養契約要項，將本次稽核效益擴及全國昇降設備，降低電梯因保養維護不當致傷亡事故之憾事。