驚恐自己醉態不成人樣 李婉鈺說要戒酒一段時間

2017-10-05 17:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員李婉鈺遭媒體爆料酒後失態，上演打人、摑掌及飆罵粗話的鬧劇，引起軒然大波。今天下午李婉鈺出面受訪，鞠躬道歉坦承自己的行為不對，也承諾會戒酒一段時間。

李婉鈺表示，昨天沒有出現，是因為吐了一整天，剛才來之前，先到當天烤肉現場跟當事人道歉，大家都是鄰居，還約了下星期一起吃飯。

李婉鈺回想，當天她真的是喝醉了，民眾拍攝的影片她沒有全部看完，因為只看了前面2秒就看不下去，覺得很恐怖，自己怎麼會變成這樣子，「根本人不像人、鬼不像鬼。」

她解釋，最近很多中秋節行程，每天行程10多個，幾乎整天沒吃，到每個地方去，這裡2杯、那裡2杯，啤酒、威士忌、紅酒全部混在一起喝，根本不知道自己醉了，當天她只記得跟司機說要下車，去和認識的朋友打招呼，一下車因為醉了重心不穩，有個好心的男生扶她一把，但一抬頭看到那麼多人嚇一跳，自己就開始罵人、開打，她感到非常抱歉。

李婉鈺表示，經過這次事件，她會自我反省，打算戒酒一段時間，也剛好在跑行程時，有正當理由不喝酒。

李婉鈺說，自己很認真在跑行程，對於公共事務從來沒有怠慢過，這是第一次發生這種情況，請大家原諒她這一次。

李婉鈺坦言她的酒量不差，只是當天喝太多、太急，加上跑來跑去，又餓又累，才會不小心喝醉，她也呼籲女生在外面真的不要這樣喝，如果必要的話，旁邊一定要有人陪伴。

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