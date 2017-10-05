新竹地院嫌犯脫逃 法警難辭其咎

2017-10-05 16:53

［記者洪美秀／新竹報導］槍砲嫌犯何榮淇昨天下午在新竹地方法院法警戒護下成功脫逃，凸顯法警管理人犯已出現問題，包括戒護時為何不上手銬，只上腳鐐？為何戒護通道剛好有美工刀讓何嫌撿到？當何嫌揚言自殺時，法警都無動作？何嫌為何能輕易將防火門上鎖，導致其他法警無法及時支援？再者何嫌破窗逃出法院建築物後，居然都沒有人追？

新竹法院發言人庭長魏瑞紅表示，有關法警戒護問題，依照規定，戒護過程中，人犯確實應該上手銬及腳鐐，這部分法警造成的疏失，已請法警室進行調查及書寫報告，後續會召開檢討會進行相關懲處，也會加強法警人員的教育訓練。

至於何嫌脫逃的過程，魏瑞紅說，何嫌應該是在開完羈押庭後，在2名法警戒護下從人犯通道離開要往戒護室，結果在往戒護室的通道上，因有工程人員施工，加上地上有美工刀，何嫌見機不可失，才會奪美工刀假裝要自殺，而後便順著地上的「人形」避難路線，一路闖過人犯戒護通道的防火門，再將防火門上鎖後，將2名法警隔絕。

接著爬上一樓，闖入第16號空的法庭室，接著從法庭內法官台旁的法官通道離開，接著再從法官通道拿起滅火器敲破強化玻璃逃往院外的樹叢。

魏瑞紅不諱言一連串的「巧合」與「機會」，就這樣讓何嫌在13分鐘內成功脫逃，也坦承新竹地方法院8月1日落成啟用後，在安全措施上，確實還有需要待加強的部分，院內已開檢討會，未來會將空的法庭室全面上鎖，同時針對防火門的門鎖能否雙向開鎖或設警報器等，都會列入改善範圍。此外，針對法院外圍牆與民地接連處的鐵網漏洞也會再加強檢討。

只是諷刺的是，何嫌才成功破窗從法院脫逃，照理應該立即進行破窗現場的修繕，但今天直到傍晚，被何嫌持滅火器的窗戶居然僅用黃色膠帶貼住，就連滅火器也未收拾，有心人若想從法院爬窗闖入法院，恐怕也不是難事。

另針對何嫌持美工刀揚言自殺，難道一路尾隨的法警都毫無作為嗎？魏瑞紅緩頰說，2名法警一路上都有安撫何嫌情緒，包括「只是押而已，不會關啦！」、「不要激動，我們會幫你的」。不過何嫌卻說「來不及了！太晚了！」便在天時、地利下，成功從法院脫逃。