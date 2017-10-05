金主說惹訟 段宜康被判賠黃文玲20萬

2017-10-05 16:49

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨籍新潮流系立委段宜康，103年九合一選舉期間指，無黨籍前立委黃文玲與國民黨籍前立委林滄敏「共用1個金主（暗指蕭景田）」，後被黃提起刑事附帶民事告訴。刑事部分，高等法院認為，段已事先求證過該傳聞是否屬實才發文，屬於未故意傳播不實誹謗，逆轉一審有罪認定，改判無罪；但民事求償部分，台北地院日前審結後，於今日下午判段須賠償20萬予黃，並須在個人臉書上刊登道歉啟事1日；刑、民均可上訴。

段當時在臉書發文，三立民調僅有0.3%的「前綠營」候選人黃文玲堅持打到底，「．．．黃文玲和林滄敏共用同一金主，上屆立法院第一財主．．．蕭景田．．．」；黃事後認定該言論已貶抑人格評價，除了自清與林、蕭絕無任何金錢往來外，也公開表示願意公布競選帳目供檢視，並反質疑段的相關話語用意在於意圖使人不當選，因而向台北地檢署提告。

段親自應訊時說，在向多位證人查證後才發表言論，且該事屬可受公評之事；不過仍被檢方依妨害名譽等罪嫌起訴。

台北地院刑事庭日前對其判刑4月、得易科罰金12萬元，褫奪公權1年；全案上訴至二審後，高院法官依據證人證詞，認定段已事先求證該傳聞說法，不具傳播不實的誹謗故意，今年2月9日改判無罪，全案目前已上訴至最高法院。

至於一審民事求償案件，法官審理後審酌雙方學經歷，稍早判段須賠償20萬元予黃，並要在個人臉書刊登道歉啟事一日。