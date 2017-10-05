牢房0.3坪太擠不人道？ 毒犯請求國賠205萬二審敗訴

2017-10-05 16:00

〔記者楊國文／台北報導〕觸犯毒品、槍砲案被判9年定讞的陳姓男子，去年被移監到嘉義監獄，但他指控7年前到桃園監獄服刑時，扣除如廁空間，每個受刑人的生活空間只剩0.3 坪，低於規定的0.7坪，受不人道的對待，受到精神損害，要求國家賠償205萬餘元，但高等法院認為所謂「0.7坪生活空間」是法務部的內規，並非對受刑人的義務，尚無怠於執行職務等情形，今仍判陳男敗訴。可上訴。

陳男提告主張，依兩公約、監獄行刑法和法務部指定各監獄收容受刑人標準表規定，應保障受刑人不受到非人道處遇的懲罰，且應保持保健上必要的空氣光線，及每個受刑人0.7 坪生活空間的權利，並應增加移監次數，降低超額收容率，開放工場供受刑人生活起居，增加受刑人生活空間等才對。

陳男說，他從99年11月到桃園監獄起直到105年7月被移監到嘉義監獄為止，桃監生活空間窄小，扣除如廁空間，每個受刑人的生活空間只剩0.3坪，導致他精神受損，因此要求國家賠償205萬6千元。

桃監主張，桃監規劃設計是沒有地下室的二層樓建築，若貿然增蓋恐產生建築結構危險，且桃監位於市中心，周邊大樓聲音吵雜，實在不適合作為行刑及羈押處所，不宜再加蓋。而陳男是毒品犯，依他過去就診紀錄，不能證明超額收容導致他健康受損。

法院審理認為，法務部指定各監獄收容受刑人標準表雖規定桃園監獄核定容額是每人0.7坪，但這是內部為規劃監獄收容人數、空間、設備及相關建設的行政規則，只對機關內部發生效力，並非以保護個人利益為目的的法規命令。

高院也指出，桃監雖然超額收容，但無法證明已達「不合人道或人格尊嚴」的程度，且起居空間大小與空氣、光線是否充足並無直接關連，另從桃監每星期至少移監一次的紀錄來看，桃監對於改善受刑人收容空間、紓解監獄人犯擁擠困境，已經盡力在做，並無怠於執行職務，超額收容未改善等情形，今維持一審判決，仍判陳男敗訴。