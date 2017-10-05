戀童狼被查出另性侵4男童 獄中再判刑15年

2017-10-05 14:13

〔記者溫于德／台北報導〕曾性侵5名男童被判刑入獄的男子歐陽大智，今年4月再被最高法院認定對一名5歲男童肛交、口交，且拍下性愛照，再被判刑11年確定；但經檢警清查後，再度確定其染指其餘4名男童，日前依法起訴後，台北地院合議庭認定被告確有所犯，今依妨害性自主罪對被告判刑15年，可上訴。

目前36歲的歐陽大智，因4月被判刑定讞後，已從被收監台北監獄，今再被判15年後，雖依法仍可上訴；但未來若刑期確定，執行檢察官得依其職權，裁定其被告合併應執行刑，刑度將落在15年以上、26年以下。

回顧歐陽性侵史，他11年前在北市信義區知名豪宅任職保全期間，受友人之託幫忙照顧子女，豈知趁5名幼童午休之際，猥褻並拍裸照，後被判刑4年6月定讞，並施以強制治療。但他在103年服刑期滿出獄後不知悔改，仍狼性大發地對1名單親媽媽後兒子性侵並拍裸照，這次則被判刑11年確定。

而檢警認定歐陽犯行絕對不止於此，細心過濾其被查扣的35個照片檔案後發現，除有男童生殖器特寫與一般裸照外，甚至包括被告與男童接吻、舌吻照片，更甚者包含被害人遭要求躺在其鼠蹊部間，最後確定尚有4名男童受害，年紀最小者為4歲，依法再對被告起訴。

被告在院方開庭時不改歷次開庭辯詞，均以「嬉戲」作答辯，其辯護律師則說「照片上均屬大人與小孩子的正常互動」，但遭法官不予採信，依法判刑15年。