毒蟲跑路300公里到高雄 遇警攔查被南調管區認出

2017-10-05 13:44

〔記者黃建華／高雄報導〕真的是冤家路窄！

因毒品案遭通緝而從新竹跑路到高雄躲藏的饒姓男子，昨晚被保大攔查，原本謊報假名企圖蒙混過關，未料，一名保大施姓警員剛好是饒男以前新竹的管區，一眼認出饒男並拆穿其謊言，饒男當場傻眼說，「靠么！大人你怎麼也調來高雄了？真衰！」

保大特勤小隊長詹立昇等4員昨晚9點30分許，在苓雅區自強三路上某店家騎樓，發現1名形跡可疑男子閃躲巡邏車，經員警下車盤查。

饒男一度稱身上未攜帶任何證件，並謊報一組身分證號供警方查證，未料，保大施姓員警當場對饒男說，「你不認識我了嗎，我是你以前的管區呢？」饒男當場大吃一驚喊，「靠么！大人你怎麼調來高雄了，真巧合，啊我都配合你啦！」

原來饒嫌剛好是施姓員警先前在新竹服務轄區治安列管人口，28歲的饒嫌因遭苗栗地檢署發布涉及槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇取財通緝，跑路至高雄躲藏，沒想到，跑了3百公里，還被昔日新竹管區員警識破，真的是運氣很背。

警方搜索饒男，在其褲子右邊口袋查獲1包三級毒品愷他命重4.66公克。他向警供稱，因遭通緝，想說跑到高雄以假名工作，沒想到仍遭昔日管區員警認出，只好乖乖認罪。全案依槍砲彈藥刀械管制條例通緝、恐嚇取財罪通緝及毒品危害防制條例罪嫌移送。

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