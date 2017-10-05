竹市警二分局結構補強峻工 明年輪到三分局

新竹市政府整修警察局二分局建物結構，針對耐震度不足問題進行補強，全面整新外牆景觀。（記者王駿杰攝）

2017-10-05 13:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕為提升警察值勤環境，新竹市政府整修警察局二分局建物結構，針對耐震度不足問題進行補強，全面整新外牆景觀，是分局啟用25年來首度大規模整修，局長陳耀南指出，明年將持續辦理三分局及朝山派出所耐震補強工程，讓警察有安全優質的工作環境。

陳耀南表示，本工程除提升建物結構耐震能力，同時也對外牆、滲水進行改善，並整新浴廁、增設氣密窗，讓基層值勤員警有感，藉此強化警察執勤效能；同時，工程也針對外牆進行景觀美化，並增設無障礙設施，為民眾打造更友善的洽公環境。

陳耀南指出，目前竹市待強化耐震係數的警察局建物尚有文華派出所、北門派出所、第三分局及朝山派出所等4處，文華派出所及北門派出所已編列經費辦理發包作業，明年也會持續辦理第三分局及朝山派出所耐震補強工程。

二分局今天舉辦竣工典禮，市長林智堅受邀出席，他指出，警政重點工作在於降低犯罪率、提升治安，過去基層警員的取締負擔繁重， 他上任後和陳耀南討論，規劃「城市治安」、 「交通品質」、「人民服務」三大警政方向，希望透過增加見警率、降低開罰率，以勸導方式維繫良好交通環境，並強化為民服務，營造民眾與第一線警察間「善的循環」。