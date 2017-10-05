啃老還不夠 還放火騷擾鄰居

2017-10-05 12:21

［記者楊政郡／台中報導］41歲白姓啃老族，母親長期被他討錢不耐煩已聲請保護令在案，他還是持續不放的按電鈴騷擾。另翻牆、持菜刀進入錢姓鄰居家撒野，還往錢某住處投擲汽油彈，一枚投到錢某身上，雖及時滅火，錢某左上肢、雙下肢及軀幹多處燒燙傷（2至3度燒傷），錢某住處庭院多處燒毀，檢察官聲請羈押後，依殺人未遂、違反保護令、恐嚇等罪起訴。

起訴書指出，啃老族白男因長期依賴母親又吸毒，向母親索討金錢，要不到錢就打老母，105年12月底母親聲請通常保護令獲准，期間2年，但106年3月、6月還是兩度到母親住處按電鈴想討錢，不理會他，就持續按電鈴不放的方式騷擾。

母親不理他，106年2月他竟持菜刀兩把，翻牆進入錢姓鄰居庭院，擅自進入客廳，錢某與家人發現，竟朝錢某及其太太揮舞菜刀、咆哮，恫嚇錢某家人，錢某及家人合力把他推出門外，迅速鎖上門。

今年8月13日白嫌買100元汽油，回家分裝成兩瓶，14日晚上約10時將一瓶汽油彈點燃丟進錢某庭院，錢某發現出來滅火，第二顆就丟到錢某身旁，汽油濺起潑灑到錢某身上，所幸錢某孫姪女、孫姪女婿都在場，一起協助滅火，錢某已有左上肢、雙下肢及軀幹多處燒燙傷（2至3度燒傷），庭院內鞋架、鞋子、兒童安全座椅、娃娃車、水泥牆等被燒毀或燻黑，警方據報將白嫌以準現行犯逮捕，還在其身上搜出安毒一包及吸食器（吸毒部分另案起訴）。

一開始白坦承犯行，後來又完全否認，說是他幫機車加油，剛好點菸去燒到錢某住所而已。檢察官認為被告犯行明確，辯詞不足採信，觸犯殺人未遂、侵入民宅、恐嚇危安及違反保護令等罪行。

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