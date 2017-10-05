「高檔」毒咖啡包買到假貨 毒蟲驚：藥頭也有詐騙集團

2017-10-05 12:20

〔記者黃建華／高雄報導〕林姓男子昨凌晨騎重機搭載友人，卻因未戴安全帽遭新興分局巡邏警網攔下，意外被查獲K他命，以及印有「蘋果」圖案和「TAXI」字樣的毒咖啡包，林還得意地向警方說，蘋果是最高級的手機，印有蘋果圖案的毒咖啡也是最高檔毒品，未料，警方以試紙快篩卻呈現「陰性」反應，林男才驚覺買到假貨，「原來藥頭也有詐騙集團。」

昨天凌晨3時，警方在新興區中正三路與忠孝一路口發現一重機騎士雙載，大搖大擺慢行在高雄第一大路中正路上兜風，未戴安全帽，警方立即上前攔查，兩人亦不慌不忙地拿出證件，林姓男騎士（24歲，妨害秘密前科）表示只有一頂安全帽，並打開機車置物箱供警方確認。

未料，眼尖的五福二路派出所所長潘宏炎發現車廂內兩包裝有透明結晶體的夾鏈袋疑似三級毒品Ｋ他命粉末，林男發覺不妙，為時已晚，坦承有吸食毒品；隨後警方又在林男身上搜出4包疑似摻有二級毒品MDMA之咖啡包，包裝分別印有「TAXI」字樣，其中一包藍色塑膠包裝上印有「蘋果」圖樣。

林男得意表示，「蘋果」咖啡包是最昂貴最高級的毒咖啡包，就如同「蘋果」電腦和手機這個品牌，高貴且精緻，讓員警直搖頭。未料，警方以簡易快篩試劑檢測「蘋果」咖啡包，無論使用何種試劑檢測均呈「陰性」反應，根本沒有毒品反應。林男才驚覺被詐騙了！原來藥頭也有詐騙集團，讓警方哭笑不得。全案依毒品防制危害條例送辦。

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