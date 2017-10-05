這次不是汽車惹禍！機車暴衝撞進超商

機車暴衝撞破超商店門，碎玻璃散落一地，一片狼藉。（記者許國楨翻攝）

2017-10-05 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕以往多是汽車因暴衝或交通事故撞進超商，但機車倒是不多見！

一名男大生今天凌晨騎車到台中西屯區一間超商購物，正準備牽車上人行道斜坡時不慎滑倒，加上當時右手緊握油門，竟連人帶機車撞破玻璃門後衝入超商內，所幸當時櫃台前無人結帳，僅大學生受到輕傷，虛驚一場。

警方指出，這起事故發生在今天凌晨12點多，21歲的江姓大學生騎車到西屯區文心路與西屯路口的一家超商購物，當時他準備將機車自慢車道經由無障礙空間的斜坡牽上人行道停放，未料不慎滑倒，加上此時江生唯恐機車失控釀禍，下意識的右手仍緊握油門，就這樣順勢猛灌油門，連人帶機車往前暴衝。

這一衝不偏不倚朝超商方向撞，先撞破玻璃門後再衝入超商內直撞到櫃台才停住，所幸當時並沒有人站在櫃台前結帳，未遭波及，但滿地的碎玻璃還是令人怵目驚心；店員無奈表示，當時正站在櫃台內，但看到機車直接撞破玻璃門衝到自己眼前，還是嚇了一大跳，江生則是滿臉驚恐，似乎受到不小驚嚇。

警方說，江生沒有酒駕，應是單純機車失控衝入超商，所幸只有輕微擦傷，經包紮後無大礙，後續的賠償問題將由江生與超商業者協商；目擊的超商客人則說，常看到汽車暴衝進超商的新聞，沒想到這次竟換成機車，實在很烏龍。