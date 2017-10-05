通緝姊妹淘共組販毒集團 中秋前夕被逮入監賞月

高市警方瓦解以林姓、葉姓女通緝犯為首的販毒集團，共逮捕藥頭、藥腳10人。（記者黃建華攝）

2017-10-05 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕因毒品案遭到通緝的林姓、葉姓2名姊妹淘，臭味相投，逃亡期間共組販毒集團，經常共騎機車在前鎮、小港、鳳山等地販賣海洛英、安毒，還吸收康姓、葉姓等小弟運送毒品給買家，高市刑大偵七隊前天逮捕這對姊妹淘藥頭及同夥、「藥腳」共10男女，林、葉2名女藥頭因此入監賞月度中秋。

高市刑大偵七隊20分隊今年6月間偵破販毒案件時，追查毒品來源為一名林姓女藥頭（43歲，毒品案通緝中），警方於是成立專案小組偵辦，並報請高雄地檢署李怡增檢察官指揮偵辦。

期間，警方發現販毒主嫌林女與另名葉女（43歲），2人皆為高雄地檢署及高雄地方法院的毒品案通緝犯，2人常機車雙載在鳳山、小港、前鎮區販賣毒品海洛因及安非他命。

此外，因下游藥腳訂單應接不暇，2女亦吸收康姓（47歲）、葉姓小弟（38歲）及賴姓女子（48歲）運送毒品給各藥腳施用並收錢，販毒集團事業儼然成形。

專案小組前天收網，向法院聲請搜索票在鳳山、小港、前鎮區等地同步執行搜捕行動。共查緝林女、葉女等及同夥5人、藥腳5人到案，並查扣販毒用手機兩支、電子磅秤2台、毒品安非他命0.31公克、及玻璃吸食器等毒品案證物及失竊機車1輛，全案依違反毒品危害防制條例、刑法竊盜罪解送高雄地檢署偵辦。

由於販毒主嫌林姓及葉姓女子是即將發監執行的通緝犯，遭警方查獲後，立即發監執行，昨於監所度過中秋節。

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