上月甫考取證照 護理師下班遭遇死劫

林女9月25日在臉書PO文，表示自己考到護理師證照。（圖擷取自臉書）

2017-10-05 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市昨（4日）凌晨約1時發生一起死亡車禍，一名陳姓男子在龍潭區中豐路開車撞上騎機車的林姓女護理師，林女經醫院搶救後，4時左右宣告不治。林女上月25日才在臉書宣布通過護理師考試的消息，卻在不到一個月遇到死劫。

綜合媒體報導，21歲的林女今年6月從醫護專科學校畢業，9月25日甫考到護理師證照，8月17日開始到國軍桃園總醫院急診室服務，不到1個月半，卻在5日遇上死亡車禍。當天林女凌晨0時才剛從醫院下班，因遭遇車禍又送回醫院搶救，醫護人員急救時發現是同事一陣驚愕，同事們努力搶救，林女卻因傷重不治，讓同事們非常難過不捨。

林女9月25日在臉書PO文，表示自己考到護理師證照，「我照顧的可愛病人們不可以再看我年輕！」都翻出工作證了，不要再問她是不是實習生，還期許未來工作的模樣，「帶著金魚腦袋在急診快樂奔跑。」

報導提到，林女的哥哥同樣也在醫療單位工作，還曾陪她到醫院面試，兩人感情相當好。林女的叔叔說，她都會和媽媽分享每天在醫院工作的情形，非常熱愛這份工作。

林女的護專老師表示，護理師要多過許多關卡，好多次實習、好重的功課、好大的壓力，才終於考到護理師證照，林女才剛考到證照卻發生意外，感到非常不捨。

警方表示，肇事的22歲陳姓男子酒測值為零，供稱當時沒注意到林女從路旁騎機車，才會不小心撞上，陳男雖未酒駕，仍因過失致死被送辦。